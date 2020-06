Relance éco : à Longueau, l'activité reprend tout doucement dans les restaurants et chez les traiteurs

La relance éco nous emmène aujourd'hui à Longueau, la deuxième ville d’Amiens Métropole. Le déconfinement se poursuit, mais la reprise d’activité est parfois difficile pour les commerçants. Jean-Michel Descloux est le chef et propriétaire de de l’Atelier des saveurs : un restaurant qui fait aussi traiteur et épicerie fine. Et pour lui, les clients sont encore trop rares à pousser la porte de son établissement.

50% de clientèle en moins

Jean-Michel Decloux a connu des jours meilleurs : "C'est calme. C'est très moyen. On attend les clients en espérant qu'ils soient au rendez-vous dans les prochaines semaines. On travaille à 50% de l'activité normale, alors qu'habituellement le mois de juin est un bon mois pour la restauration. Malheureusement, toute l'activité 'traiteur extérieur' pour les mariages, les baptêmes et les communions a été annulée : nous n'en ferons pas cet été. On espère que ces activités vont redémarrer en septembre."

Un fonctionnement en effectif réduit

Le chef a dû revoir son organisation pour faire face à cette baisse d'activité : "Je n'ai pas repris tout mon personnel. _Habituellement, nous sommes cinq à travailler. Là, nous ne sommes que deux_. J'attends la vraie reprise, j'espère qu'on aura un peu de touristes cet été, ça nous fera du bien. J'aimerais que ça reparte en juillet, mais j'ai quand même un petit doute. Je mise plutôt sur le mois de septembre. Mais dans ce cas de figure, la fin d'année va être compliquée."

Ecoutez l'interview de Jean-Michel Descloux :