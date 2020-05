Relance éco : à Mérinchal, Vitanutrition est encore plus fort

Que ce soit en temps ordinaire, en temps de "guerre" ou de lutte contre une pandémie, l’agro-alimentaire est un secteur hautement stratégique. Dans ce cadre, Vitanutrition n’est pas une usine comme les autres.

"Comparativement à d'autres entreprises, on n'a pas trop subi l'impact du Covid-19, estime Pascal Delalbre, le directeur du site de Mérinchal, qui produit des petits pots bio pour bébés (Babybio). L'activité a perduré sur le site, on a même eu une croissance au niveau de l'activité, comme dans beaucoup de branches de l'agro-alimentaire. Et à l'heure actuelle, la demande reste soutenue."

Durant le confinement, beaucoup de familles ont, semble-t-il, stocké de la nourriture. Les volumes de ventes ont en tout cas fortement augmenté.

Rodés aux mesures d’hygiène en temps normal, les 54 salariés ont dû renforcer le respect des consignes, comme le recours au gel hydro-alcoolique ou le port du masque. Une nouveauté cependant : les équipes de production ne devaient absolument pas se croiser. "Au début, on s'entait quand même un peu de stress chez les salariés, mais très vite les gestes-barrière sont devenus automatiques, et le climat est redevenu rapidement assez serein. On a mis aussi quelques personnes en télétravail, alternativement, pour que le site puisse continuer à tourner tout en évitant que les personnes se croisent."

Les investissements sur 2020 continuent

Avec la poursuite de l’activité malgré le confinement, VitaNutrition continue de tracer sa route avec une croissance importante : + 20% par an ces dernières années, ce qui a permis de créer des emplois et développer l’usine de Mérinchal. Mais demain… que se passera-t-il ? "On a très peu de vision de l'avenir. L'agro-alimentaire est moins touché que d'autres secteurs, comme très souvent en cas de crise. Mais on ne sait pas du tout vers quoi on va, si les volumes seront aussi importants que durant la période avant le Covid. Les éventuelles répercussions économiques se verront sur l'année 2021."

Pour 2020 en tout cas, tout va bien pour Vitanutrition. Avec le groupe Vitagermine, elle va poursuivre les investissements déjà engagés, comme si de rien n’était, soit 1,5 million d'euros sur l’outil de production, pour suivre la courbe de croissance... avec peut-être de nouveaux emplois à la clé.