Relance éco : à St Benoît, près de Poitiers, l'Arbre Vert-Novamex tire son épingle du jeu malgré le Covid

Chaque jour on s'intéresse à la relance éco des entreprises du Poitou après la crise-covid et le confinement. Et ce matin, on s'intéresse à Novamex, à St Benoît, près de Poitiers. Un site qui emploie 60 personnes et qui s'en sort plutôt bien.

Personne n'a vu venir la crise covid et le confinement général en France. Aussi quand il a été décrété que la France s'arrêterait de tout le monde ou presque, il a fallu s'adapter. A St Benoit, près de Poitiers, l'entreprise Novamex fabrique des produits écolo pour l'hygiène et l'entretien de la maison. Des produits qu'on retrouve en magasin sous la marque l'"Arbre vert".

Plus de savons et produits lavants produits

Alors que pendant le confinement, les parfumeurs de luxe ont transformé leurs chaînes de production pour fabriquer du gel hydroalcoolique, la petite mutation n'a pas été possible à l'usine de St Benoît. Géraldine Séjourné, nous explique pourquoi. C'est la directrice marketing et communication chez Novamex-L'arbre vert.

"Contrairement aux parfurmeurs qui ont pu fabriquer du gel hydroalccolique, nous n'avions pas de stocks d'alcool disponible car il n'entre pas dans la fabrication de nos produits habituels".

20.000 produits donnés aux hôpitaux

Pas de stocks d'alcool, pas d'agrément gouvernemental non plus. Finalement, c'est par d'autres biais que l'entreprise de St benoît s'est rendue utile pendant le confinement. en offrant savons et produits lavants par exemple.

"On a donné des savons et produits lavants au CHU de Poitiers, à celui de Mulhouse et au service brancardiers de l'hôpital Pompidou. L'ensemble de ces donations représentent 20.000 produits"

300 blouses offertes à un laboratoire poitevin

Mais l'entreprise a également donné d'autres types de matériels.

"On a offert 300 blouses jetables au laboratoire Bio 86 qui s'était spécialisé dans le dépistage du covid".

Un geste effectué dès le mois d'avril quand les soignants ont réalisé qu'ils allaient cruellement manquer de matériels de protection. En plus de ces blouses, l'Arbre vert a offert aux hôpitaux et aux ambulanciers du département une quarantaine de visières fabriquées grâce à l'imprimante 3D du site industriel de St Benoît

Un tiers d'effectifs en moins et un pic de commandes

Ce qu'il faut savoir c'est que malgré le confinement, et avec un tiers de salariés en moins, le site de St Benoît a continué à fabriqué des produits d'hygiène avec des pics de commande pour certains produits.

"On entendait partout qu'il fallait bien se laver les mains et nettoyer les matériels. certains de nos clients fournisseurs ont donc multiplié leurs commandes de savons et produits lavants par huit"

Trouver des alternatives aux matériels manquants

Face à la pénurie de certains matériaux et matériels, l'entreprise a également dû s'adapter. Les pompes (bouchons poussoirs) étant réservées aux flacons de gel-hydroalcoolique, les fabricants n'en avaient plus pour l'arbre vert. L'entreprise les a donc remplacés par un autre type de bouchons. Des adaptations qui ont permis et devraient permettre encore à l'avenir de répondre à la demande en cas de deuxième vague covid. Les magasins français s'y préparent d'ailleurs et pour éviter les ruptures de stocks, ils ont d'ores et déjà augmenté leurs volumes de commandes à l'Arbre vert-Novamex.