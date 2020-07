RELANCE ECO : Antésite, la nouvelle boisson écolo, made in Dauphiné

Fin 2019, Stéphane Lacourt et deux autres associés ont pris des parts dans la société Antésite, basée à Voiron. Le nouveau directeur général a bien l'intention de développer la marque et de la faire découvrir ou redécouvrir aux consommateurs.

Comment avez-vous passé la crise du Covid-19 à Antésite ?

Pour nous, cela a été une situation mouvementée mais de façon positive. On a dû transformer notre outil industriel pour fabriquer de la solution hydro-alcoolique. Nous avons travaillé encore plus qu'avant tout en maintenant une ligne pour nos produits classiques puisque là, l'évolution est très positive sur nos Antésite et nos et sirops.

C'est la première fois que l'entreprise qui a 122 ans ouvre son capital à trois investisseurs, dont vous. Quel est votre objectif ?

L'objectif, c'est de réveiller "la belle endormie" ! Qu'entend-on par là ? c'est qu'Antésite est un ultra concentré, créée en 1898 par un pharmacien. C'est la première boisson saine qui malheureusement était tombée en désuétude, à cause des changements d'habitudes de consommation. Et pourtant, elle a plusieurs vertus. Elle utilise les bienfaits de la réglisse, qui donne un pouvoir sucrant naturel sans sucre et sans calorie. Cela permet par le process de l'ultra-concentré qu'une petite bouteille de 13 centilitres vous donne 225 verres. Donc, c'est à la fois économique et écologique, avec le verre.

Stéphane Lacourt, le nouveau directeur général d'Antésite, à Voiron - JM Blache

Alors, vous voulez lui donner un coup de jeune. Comment allez-vous vous y prendre ?

D'abord, c'était rendre le produit accessible. Donc, on a nous amené une quinzaine de commerciaux, pour pouvoir faire le travail sur le terrain, et remettre le produit visible dans les rayons des magasins. Le deuxième point, c'est d'avoir aussi une diversification vers les nouvelles tendances de consommation. Donc, on a sorti une gamme Antésite bio, qui, elle, ne contient pas de réglisse car certaines personnes n'aiment pas la réglisse. Mais elle garde les mêmes vertus, c'est-à-dire très concentrée, à base de fruits, d'hibiscus où de thé. Pour le moment, tous les indicateurs sont au vert. On fait une croissance de plus de 60% à périmètre équivalent. Le projet final est de construire une nouvelle usine sur Centralp, et on remercie pour cela le Pays Voironais de nous avoir permis de réaliser cela. D'ici 2 ans, on aura un nouvel outil, totalement modernisé, et avec des capacités de production encore plus importantes pour réaliser le développement qu'on a prévu.

Antésite développe une nouvelle gamme bio - JM Blache

