La relance éco : l'entreprise TTPM à Aubusson a besoin de nouvelles commandes

C'est la situation vécue notamment par l'entreprise TTPM située à Aubusson. Les Transports et Travaux Publics Marchois dépendent totalement des commandes locales et à 60 ou 70% du secteur public.

Angélique Bartaire, la patronne, n'a pour l'instant aucune visibilité pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre.

"Si vous ajoutez le coronavirus au report du second tour des municipales et donc au décalage pour les équipes des mairies, mais aussi des intercommunalités, les appels d'offre n'ont pas été lancés. L'été n'est pas d'ordinaire le moment le plus propice pour les commandes, mais je compte sur les élus pour accélérer les dossiers. Pour l'instant nous avons encore du travail avec notamment l'assainissement de Néoux et la rectification de virages sur Saint Hilaire le Château. De toute façon, je reste positive. Les commandes sont toujours tombées à temps, il n'y a pas de raison que cela change !"