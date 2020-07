RELANCE ECO - Baignade interdite à La Puye, "personne" au restaurant de la plage

A La Puye, la baignade du lac est interdite pour cause de cyanobactéries. Le restaurant qui la jouxte peine à remplir sa salle et sa terrasse.

La baignade du lac de La Puye, près de Chauvigny, est cette année encore interdite à cause des cyanobactéries. Un gros manque à gagner, en pleine saison, pour le gérant du restaurant "De lignes en lignes" qui surplombe le lac.

Les jeux sont sales, et de l'herbe pousse sur la plage. On n'a pas envie de s'y arrêter"

Le dernier, Dominique Mahiette, a repris en janvier 2020. Alors entre le confinement et la plage désertée de ses baigneurs, c'est la douche froide. Il pourrait compter sur les familles qui viennent pique-niquer, mais la plage, gérée par Grand Poitiers, et les jeux, gérés par la municipalité, ne font pas envie selon lui. "Les jeux sont sales, et de l'herbe pousse sur la plage. On n'a pas envie de s'y arrêter".

Ce problème dure depuis plusieurs années. Chaque été, l'Agence régionale de santé interdit la baignade du lac de la commune, pour cause de cyanobactéries. Le restaurant juste à côté perd donc énormément de clients. D'ailleurs, il y a eu trois gérants en seulement cinq ans.