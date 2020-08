Relance éco : boom du vélo à Limoges, 200 personnes sur liste d'attente pour louer un Vélim

Plus aucun vélo orange de la ville de Limoges n'est disponible, victime de son succès depuis le déconfinement.

On ne trouve plus de vélo orange chez Vélim."Il y a eu une forte demande, explique Jean-Marie Lagedamont vice-président en charge de la mobilité à Limoges métropoles, La crise sanitaire a été le détonateur de la progression de l'usage du vélo. Le vélo a la cote aujourd'hui. En France, dans plusieurs villes moyennes, comme ici, à Limoges, on a vu cet engouement progresser de façon très forte. Nous avons 200 personnes qui sont sur liste d'attente pour avoir un Vélim."

Le vélo a assistance électrique tire son épingle du jeu. "Nous avons loué 70% de nos vélos avec un moteur électrique. C'est le vélo de 2020 !" En tout, depuis le début de l'année, 1000 vélos ont été loués.

Renouvellement de l'aide pour réparer son vélo à la rentrée

Autre signe de cet engouement important pour le vélo, les chèques de 50 euros, alloués par Limoges métropole en juin, pour réparer son vélo sont partis "en seulement quelques jours". Au prochain conseil communautaire, les élus vont voter une nouvelle enveloppe de 50.000 euros pour faire réparer son vélo.

Il y aura donc de nouveau 1.000 chèques de 50 euros. "Il y a eu un véritable engouement, nous avons donc décidé de reconduire cette aide exceptionnelle."