"La relance éco" : à Brest, Naval Group chamboule l'organisation du travail durablement

Comment adapter le travail sur un site industriel, qui travaille pour la Marine Nationale, aux nouvelles règles sanitaires ? Sur la base navale de Brest, Naval Group va conserver dans la durée des aménagements effectués depuis le 17 mars.

Remontée progressive des effectifs

"Le 11 mai n'est pas une date butoir à laquelle on passe de 0 à 100% d'activité", lance Philippe Forest, directeur de la communication de l'entreprise. Les sites brestois (Froutven, Ile-Longue et zone de la Pointe) qui accueillent 2.700 salariés n'ont jamais fermé ses portes, avec un maintien en permanence de l'activité liées aux missions essentielles pour la Marine, notamment la maintenance des sous-marins nucléaires à l'Ile-Longue. Depuis le 11 mai, ce sont toutes les missions du groupe qui recommencent à être assurées.

Dès le 20 mars, environ 900 collaborateurs étaient présents sur site, soit environ 30% des effectifs. Plus d'un millier de personnes est passé en télétravail dès les premières semaines. Ces derniers jours, la moitié des équipes étaient de nouveau opérationnelle avec 1.300 personnes sur site et plus de 500 en télétravail. "On a une montée en puissance progressive, on aura _tous les collaborateurs au travail fin juin_", précise Philippe Forest.

Télétravail renforcé dans la durée

Le déconfinement n'a pas sonné la fin du télétravail sur le site industriel, même s'il ne peut être que restreint dans ce secteur. "On continue à le privilégier aux postes pour lesquels c'est faisable, indique le directeur de la communication. On a eu des adaptations fortes pendant le confinement et elles vont perdurer, on ne repart pas comme avant".

Les salariés dont la présence physique est indispensable, dans les ateliers, bureaux ou la partie usinage, vont continuer à travailler en "bordées" : "on a mis en place deux équipes, matin et après-midi, avec un temps de latence entre chaque pour éviter les croisements", précise Philippe Forest.

L'ensemble des collaborateurs qui reviennent sur site ont une formation sur la nouvelle organisation. "On doit mettre en place un système de travail, peut-être pas pérenne, mais qui doit durer jusqu'à la fin de cette crise sanitaire", conclut le directeur de la communication de Naval Group.

