"La relance éco" : difficile reprise pour les entreprises dépendantes du tourisme

Dans cette crise sanitaire, le monde économique se trouve affaibli, bouleversé. Parmi les entreprises corses qui voudraient bien amorcer leur redémarrage, la société Cash Capembal. Elle distribue à travers toute l'île du matériel d'hygiène et d'emballage aux professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, mais aussi aux particuliers. Sur ses 120 salariés, les trois quarts ont été mis au chômage partiel. Faute d'activité. Une activité qui a baissé d'au moins 50 % dès le début du confinement. _"_Lorsque vous fermez quatre magasins comme les nôtres, évidemment, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'effondre. Heureusement, nous avons pu continuer à faire des livraisons et du drive via Internet", explique Christian Ricomini, le PDG.

Dans la relance de l'entreprise, la réouverture des magasins au public, à compter de ce lundi 11 mai, constitue une première étape. "J'espère que nous allons retrouver un peu d'activité, poursuit le patron de la société. Après, la plus grosse partie de nos ventes se fait directement avec les hôtels, restaurants et campings. Ce sont nos principaux clients. Et forcément, nous serons tributaires de leur saison et de leur capacité à résister à la crise."

Au moins 10.000 euros pour se protéger

Une réouverture qui doit s'effectuer avec le maximum de précautions. Gel hydroalcoolique, masques, gants, distanciation sociale. "Tout a été prévu pour préserver la santé de nos clients et de nos salariés, précise Anne-Lise Ricomini, la responsable de la communication du groupe. Le personnel aura à sa disposition visières et masques. Nous avons par ailleurs mis en place des balisages dans nos magasins, près des caisses notamment, pour que personne ne se croise et qu'il n'y ait pas d'engorgement. Ces précautions sont indispensables pour notre remise en route." Cash Capembal a consacré un budget d'au moins 10.000 euros pour les équipements de protection individuelle.

Le manque de visibilité, l'impossibilité de prévoir. Voilà ce qui perturbe le plus le chef d'entreprise. "Les deux mois qui viennent vont être déterminants, estime Christian Ricomini. On verra comment la clientèle va réagir, comment les clients de nos clients vont réagir. Quand on ne peut rien savoir, on se contente de s'adapter au fil de l'eau."

France Bleu RCFM est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?