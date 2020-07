Relance éco : en Corse, les magasins de pêche tentent de relever la tête après un long confinement

Pour Philippe Derumigny, gérant du magasin Zara sport à Solenzara, qui propose des articles de pêche, de chasse, de sport et de plage, le constat des trois mois écoulés est amer « On a vendu quasiment aucun permis de pêche ». Pour lui, comme pour les autres commerces qui proposent des articles de pêche, le confinement est arrivé au pire moment, c’est-à-dire en même temps que l’ouverture de la pêche à la truite. « On a aussi vendu beaucoup moins de matériel, car même depuis le déconfinement, les gens vont beaucoup moins à la pêche que d’habitude »

À cela, il faut ajouter la concurrence d’internet qui a été encore plus rude durant le confinement, les magasins étant fermés. Là encore Philippe Derumigny constate « Les dégâts d’internet ont été encore plus importants qu’avant. Vu que les gens étaient chez eux et ne savaient pas quoi faire, je suppose qu’ils en ont profité pour renouveler leur matériel en achetant sur internet. Du coup, maintenant on sert simplement pour vendre les petites choses manquantes, mais pour l’instant il n’y a pas de belles ventes ».

Une saison touristique capitale pour le commerce de Philippe

Contrairement à d'autres commerces du même type situés dans de grands bassins de vie comme Bastia et Ajaccio, le magasin de Philippe implanté à Solenzara devra s’appuyer sur une bonne saison touristique, pour se sortir de cette mauvaise passe. Et même si en dehors de la pêche, il propose tout un tas d’article grand public dans son magasin, le chiffre d’affaires perdu ne pourra pas être rattrapé cette année selon lui « Ça redémarre vraiment doucement, je pense donc qu’il sera quasiment impossible de rattraper le retard accumulé. Le seul espoir, ce serait une énorme arrière-saison, mais je n’y crois pas… »

L’objectif pour lui n’est pas de gagner de l’argent « J’espère juste sauver les meubles et pouvoir payer mes traites. Je vais devoir faire des économies, en n’embauchant pas de saisonnier par exemple ».

