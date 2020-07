Parmi les filières directement impactées par la crise de la Covid 19, figure la distribution des vins et des spiritueux. Victime de la fermeture administrative des bars et des restaurants, la société VinD&A Corsa peine à retrouver une activité en cette période de post confinement.

Relance eco: en Corse, les vins et spiritueux victimes de la Covid 19

Navigation à vue

Avec 3 associés, Julien Donsimoni a créé la société ViniD&A Corsa en 2016. Une société basée à Biguglia, spécialisée dans la distribution de Whisky, de Rhum, de Cognac, de Gin, et de vin.

Forcés de stopper toute activité dès le début du confinement avec la fermeture administrative des bars et des restaurants, les revendeurs de vin et de spiritueux ont toujours du mal à se relancer.

Car si la saison estivale est propice à la consommation de vin, et notamment du rosé très prisé par les touristes, Julien Donsimoni reste très inquiet face à un possible rebond de l'épidémie , et un nouveau confinement. Dans le contexte très morose d'une saison touristique en demie teinte, l'horizon semble donc bien incertain.