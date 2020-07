La relance éco : en Creuse l'entreprise Priant échappe à la crise du coronavirus

L'entreprise Priant spécialisée dans les travaux de bâtiment, l'aménagement et l'entretien des espaces verts ou encore dans la confection et la réalisation de piscines compte quatre succursales. Trois sont en Creuse à La Souterraine, Boussac et Dun le Palestel, la dernière est dans l'Indre à Cuzion.

"Nous sommes chanceux. Je pense à tous les collègues qui n'ont pas eu la même réussite. Nous nous travaillons pour des particuliers particulièrement fidèles". Voici la première pensée du patron de l'entreprise Fabrice Priant. Le confinement pour ses 37 salariés aura duré en tout et pour tout une semaine. Ensuite les commandes ont été honorées avec des gestes barrières imposés comme une seule personne par véhicule. Mieux encore, depuis le déconfinement, les commandes sont toujours là sans parler de l'augmentation impressionnante des demandes de construction de piscines.

Une création 100% creusoise

Même s'il n'a pas levé le pied pendant la crise, Fabrice Priant a trouvé le temps de mener un projet à terme. "J'ai eu l'envie d'imaginer un brasero qui ferait en même temps barbecue et plancha. Cette création va bien avec les activités que l'on mène et surtout j'ai trouvé un autre entrepreneur de la Souterraine. L'entreprise ACL a fait travailler son bureau d'étude et nous a présenté un prototype il y a un mois. C'est un produit de luxe que j'ai validé. Il coûte entre 3.000 et 3.500 euros pièces. Ma grande fierté c'est d'avoir mené cette aventure en totalité en Creuse !"

Voici le brasero, barbecue, plancha de l'entreprise Priant - entreprise Priant

Les cinq premiers exemplaires sont visibles dans le show-room de l'entreprise situé sur la zone d'activités de la Prade à La Souterraine.