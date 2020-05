Relance éco : en Creuse, le détail du plan de soutien aux entreprises

Dans son plan de soutien aux entreprises, l’Etat a bâti quatre grands piliers :

1) une aide financière directe, le fonds de solidarité, la fameuse prime de 1500 euros

2) la prise en charge systématique du chômage partiel

3) une assurance d’Etat, pour que les entreprises puissent emprunter de l’argent malgré la chute de l’activité, ce sont les prêts garantis

4) un report de paiement des impôts et des cotisations sociales, pour éviter que les entreprises sortent de l’argent aujourd’hui alors qu’elles n’en ont pas

"Ma comptable m'a conseillé ne pas faire de report de charges""

Les entreprises creusoises, y compris les travailleurs indépendants, ont largement bénéficié de la prime de 1500 euros. "On a potentiellement plus de 3000 entreprises concernées en Creuse, assure David Guermonprez, le directeur départemental des finances publiques (DDFiP), et il y a eu plus de 2000 demandes pour bénéficier du fonds de solidarité."

Au Petit Paris - ...

1500 euros pour passer la crise, "c’est trop peu" pour Arnaud Grégoire. Il tient « Le petit Paris », un magasin historique de vêtements, chaussures et tissus, à Felletin. Entre mars et avril, il estime avoir perdu plus de 6000 euros, soit près de 70% de son chiffre d’affaires. "Ca ne permet pas d'amortir le choc. Avant le confinement, on avait rentré de la marchandise, en plus on a des loyers à payer, donc cette aide de 1500 euros ne compense pas la perte. Et après, concernant les reports de charges, ma comptable m'a conseillé de ne pas faire de report de charges, je savais que j'aurais à les payer de toute façon."

Vers des exonérations de charges ?

Les reports de charges, impôts et cotisations sociales, concernent plus de 2800 entreprises creusoise. Ca représente plus de 11 millions d’euros… qui seront à payer plus tard. "On peut imaginer un étalement des sommes à payer, sur 6, 12, voire 18 ou 24 mois, prévient David Guermonprez. La question qui se pose, c'est même la transformation d'une partie des reports de charges en exonérations définitives. Je pense que les arbitrages seront rendus rapidement, d'ici fin mai."

La semaine dernière, Edouard PHiLiPPE a annoncé que les professionnels de l’hôtellerie-restauration bénéficieraient d’un cadeau fiscal sur la période de fermeture, de mars à juin.

Concernant le chômage partiel, le bilan est mitigé. 57% des entreprises creusoises ont sollicité, et obtenu d'office, la mise en chômage partiel de tout ou partie de leurs salariés. Le cadre étant très large, toutes les demandes ont été acceptées.

Relativement peu de chômage partiel en Creuse

Le commerce, la construction et le secteur de l’hébergement-restauration ont le plus sollicité la mesure de chômage partiel. Ca concerne plus de 1300 entreprises en Creuse, plus de 7000 salariés, et un montant de + de 3,7 millions d’euros… à la charge de l’Etat.

Mais ces chiffres sont très modestes, y compris en proportion, par rapport aux chiffres régionaux, voire nationaux. "Dans la Région Nouvelle-Aquitaine, plus de 65% des entreprises ont eu recours à du chômage partiel, explique Maryline Martinez, la directrice de l’emploi (DiRECCTE) en Creuse. On est dans une zone rurale, avec beaucoup d'exploitations agricoles, qui n'ont pas cessé leur activité. Pour moi c'est la principale explication."

Dernier pilier du plan de soutien aux entreprises : les prêts garantis par l’Etat. En Creuse, près de 400 entreprises les ont sollicités, pour un montant de près de 50 millions d’euros.