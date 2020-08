Relance éco en Dordogne : reprise en douceur pour l'hôtel restaurant Ludik For Reveurs à Bergerac

C'est un concept original ouvert il y a trois ans à Bergerac : l'hôtel restaurant "Ludik For Reveurs", qui propose des séjours autour des jeux de société. L'établissement propose 700 jeux de société et débutait des travaux pour créer un nouvel espace ludique quand le confinement a tout arrêté.

Le concept est original : un hôtel bar restaurant entièrement consacré au monde du jeu de société à Bergerac. L'établissement a ouvert il y a presque trois ans et propose désormais 700 jeux de société à ses clients. Alors que son directeur, Julien Spiteri, entamait des travaux dans de nouveaux locaux, destinés à la création d'un bar immersif, le confinement a mis à l'arrêt ce nouveau projet.

Le confinement aura mis un double coup de frein à l'hôtel restaurant Ludik For Reveur, à Bergerac. Il y a eu, bien sûr, la fermeture totale de l'établissement, mais aussi l'arrêt net des travaux entamés tout récemment pour ouvrir un nouvel espace, dédié à la création d'un "bar immersif", dans lequel les clients pourront se projeter dans différentes périodes de l'Histoire à travers le jeu. Le chantier a donc accumulé un retard de deux mois.

Reprise progressive de l'activité

Plutôt simple de respecter les mesures sanitaires avec quelques 700 jeux de société : "on les isole entre chaque utilisation", explique Julien Spiteri, le directeur de l'hôtel restaurant Ludik For Reveurs, référencé parmi les Logis de France. Mais la reprise ne s'est faite que très progressivement : "on entame un quasi retour à la normale depuis la deuxième quinzaine de juillet", précise le responsable, après avoir réalisé seulement "30 à 40% de l'activité habituelle en juin".

La clientèle est très différente des années précédentes, note Julien Spiteri. Les arrivées de voyageurs par autocar n'ont pas repris depuis l'étranger, "il y a beaucoup plus de français et les séjours sont plus longs", détaille le directeur. Même si le mois d'août a très bien débuté pour l'établissement, l'avenir n'est pas complètement serein : "on ne sait pas où l'on va", s'inquiète l'entrepreneur. Ludik For Reveur accueille une clientèle majoritairement professionnelle les mois de septembre et d'octobre et craint de ne pas pouvoir retrouver son activité habituelle avec le rebond de l'épidémie de coronavirus ces dernières semaines.