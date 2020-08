Relance éco en Dordogne : 50% de ventes en plus en juin à la concession Volkswagen de Bergerac

La concession Volkswagen à Bergerac n'a jamais cessé de fonctionner pendant le confinement. Si certains des 14 salariés ont été mis en chômage partiel, l'atelier à Bergerac est resté ouvert pour accueillir les soignants qui avaient besoin de réparations sur leurs véhicules pour aller travailler. "Une dizaine de soignants sont venus pour entretenir leurs voitures", selon Damien Blanchet, le gérant.

50% de ventes de plus au mois de juin

L'équipe est revenue au complet dans la concession au début du mois de juin. Les ventes ont explosé ce mois là de 50% explique le gérant de la concession. Tous les clients qui n'ont pas pu venir acheter leurs voitures pendant les trois mois de confinement sont venus en juin dernier. Cette hausse des ventes s'explique en partie par les primes mises en place par l'Etat mais aussi "car les clients avaient envie de renouer avec leurs projets initiaux et le confinement a accéléré les intentions d'achat des clients".

Pour faire face à la demande, la concession s'est organisée : prise de rendez-vous, horaires d'ouverture élargis de deux heures le midi et le soir notamment.

Il y a également eu un bond à l'atelier, car toutes les réparations et l'entretien des véhicules mis sur pause pendant le confinement ont été reportés au déconfinement. Cet afflux de clients a été géré par l'équipe avec un protocole sanitaire strict. Les véhicules testés sont équipés de housse et désinfectés. De la même manière, chaque voiture qui entre et qui sort de l'atelier est désinfectée deux fois.

un marché stable en juillet

Si le mois de juin a été exceptionnel, le marché "s'est stabilisé en juillet dans le Bergeracois" pour reprendre un cours normal selon Damien Blanchet. Ce "mois d'euphorie" ne permet pas de rattraper trois mois d'inactivité. Le gérant de la concession estime qu'il va perdre cette année environ 20% de son chiffre d'affaires.