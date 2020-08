Relance éco en Dordogne : 50% de chiffres d'affaires en moins pour le traiteur Jacky Delmont aux Eyzies

2020 devait être une année exceptionnelle pour les traiteurs à cause de l'année et du compte rond, 2020. De nombreux couples avaient choisi cette année pour se marier mais à cause de l'épidémie de coronavirus, les mariages sont reportés. "C'est catastrophique" explique Jacky Delmont aux Eyzies, "90% des réservations ont été annulées" et cela continue pour le mois d'août parfois au dernier moment "avec des annulations de mariages de 150 à 250 personnes" à cause de signes de reprise de l'épidémie de coronavirus. Pour la rentrée, le traiteur périgourdin espère conserver les réservations pour les mois de septembre et d'octobre mais tout est incertain à cause de la situation sanitaire.

Au delà des mariages, Jacky Delmont travaille habituellement pour les réceptions et les buffets organisés notamment par les collectivités et les entreprises. Toute cette partie de son activité est à l'arrêt.

Le traiteur périgourdin entre mars et mai estime avoir perdu 90% de son chiffres d'affaires. Sur l'année, avec les annulations en cascade cet été, il prévoit 50% de chiffres d'affaires en moins.