Relance éco en Dordogne : à Marsac-sur-l'Isle IRCF a créé un menu digital pour les restaurants

Chaque jour, France Bleu Périgord s'intéresse à une entreprise de Dordogne qui fait face à la crise du coronavirus. Ce matin, gros plan sur l'entreprise informatique IRCF située à Marsac-sur-l'Isle, qui a été particulièrement sollicitée pendant le confinement. "De mi-mars, jusqu'à fin mars nous avons installé chez beaucoup de clients tous les outils de travail à distance" explique Laurent Bautista, responsable commercial d'Ircf.

IRCF a créé pendant le confinement un menu digital

La société, qui emploie 14 personnes, a également mobilisé ses équipes pour améliorer et dépanner des clients en passe de se mettre à l'e-commerce et qui ont franchi le pas avec cette période confirme Laurent Bautista, le plus souvent pour des clients qui travaillent dans l'alimentaire. "Cela nous a donné l'idée de créer pour la restauration un menu digital explique-t-il. Les clients scannent un QR code avec leur téléphone portable. Le lien ouvre le navigateur du téléphone qui arrive sur un site internet sur lequel figure le menu du restaurant".