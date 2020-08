Relance éco en Dordogne : arrêt des commandes à l'international, mais augmentation en France pour Prunidor

L'entreprise spécialisée dans la vente et la transformations de fruits secs Prunidor, a conservé un certain équilibre au plus fort de la crise du coronavirus. Restée ouverte en tant que commerce alimentaire, elle a vu les commandes s'annuler les unes derrière les autres pour l'étranger, mais ses clients français ont acheté d'avantage.

Arrêt de l'export

"Heureusement il y a eu une prise de conscience : le pruneau est un produit de santé. Donc on a eu plus de commandes que d'habitude en France", explique le gérant de l'entreprise, Sébastien Larroque. Des achats supplémentaires qui ont permis de compenser la fermeture du marché d'export. Une compensation, mais pas un plus, puisque certains clients français ont tout de même arrêté de commander : les restaurateurs, qui ont baissé le rideau avant même le confinement général. "On a mis en place toutes les mesures sanitaires rapidement", explique Sébastien Larroque, le directeur de Prunidor. Sans conservateur, le pruneau d'Agen qui est produit sur le site de Bergerac devait "assurer une sécurisation supplémentaire de la chaîne de production" face au coronavirus.

Incertitudes sur l'avenir

Même si les pertes ne sont pas trop conséquentes, l'entreprise a pâti de l'annulation des salons agroalimentaires, auxquels elle participe régulièrement, en France et à l'étranger. "On est sur nos gardes pour la rentrée", conclut Sébastien Larroque, qui regrette de ne pas avoir davantage de visibilité sur les semaines et mois à venir.