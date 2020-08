Relance éco en Dordogne : bon départ pour l'hôtel-restaurant des Augustins, à Saint-Cyprien

Le secteur de l’hôtellerie restauration a été durement frappé par la crise sanitaire. En Périgord noir, à Saint-Cyprien, l'hôtel-restaurant des Augustins a ouvert le 15 juillet, après trois ans de travaux. Et même si le confinement a retardé l'ouverture, les clients sont au rendez-vous.

Plus aucun client pendant deux mois. Les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration ont été complètement bloqués par la pandémie de coronavirus. Même ceux qui n'étaient pas encore ouverts : à Saint-Cyprien, l'hôtel-restaurant des Augustins a vu ses travaux retardés par le confinement. Après trois années de totale rénovation de l'ancien hôtel de La Poste, l'établissement a ouvert le 15 juillet dernier.

Même si le confinement a retardé son ouverture de plus de deux mois, les clients sont au rendez-vous. Locaux et touristes viennent découvrir l'hôtel-restaurant des Augustins, en Périgord noir. L'établissement propose 12 chambres, en plus du restaurant, où le nombre de place est limité pour respecter les distances.

Pour Damien Joubert, propriétaire et chef de la cuisine, l'ouverture s'est bien passé "avec quelques 12 clients pour le premier service, ce qui est très bien pour roder l'équipe". Côté hôtel, les réservations se font en dernière minute : alors qu'il y a une dizaine de jours, le taux de remplissage était de "10% seulement pour le mois d'août, il a depuis grimpé à 90%", précise-t-il.