Relance éco en Dordogne : Fromages et Terroirs a entamé une grande réflexion et élargi sa clientèle

Fromages et Terroirs vend des fromages et charcuteries des Alpes sur de nombreux marchés du Périgord. A l'annonce du confinement, ses gérants se sont rapidement adaptés via la livraison directe aux particuliers. Grâce aux réseaux sociaux et au bouche à oreille, l'entreprise a élargi sa clientèle.

"On s'est adapté tout au long du confinement", explique Annie Ramseyer, co-gérante de Fromages et Terroirs. Avec son mari, elle fait le tour des marchés de la Dordogne et vend fromages et autres spécialités des Alpes. Grâce au bouche à oreille et à ses pages Facebook et Instagram, le couple est parvenu à élargir sa clientèle, et ainsi à compenser la fermeture des marchés.

Pendant la première semaine de confinement, Annie et Nicolas ont cessé leurs activités. Se rendant compte que celui-ci allait durer, ils ont eu l'idée de faire des livraisons chez les particuliers. C'est ainsi que leurs plateaux de fromages et autres produits des Alpes se sont retrouvés sur le tables apéritives des périgourdins confinés, qui ont diffusé le bon plan lors de leurs "apéros en visio" ou à travers les grilles des jardins. Le bouche à oreille a ensuite fait son travail :

Le déconfinement se passe "plutôt bien", explique Annie Ramseyer, qui a rouvert ses stands sur les marchés de Périgueux, Tocane St Apre, ou encore St Astier. Mais il y a tout de même "une baisse de fréquentation", constate-t-elle. Même si Fromages et Terroirs ne fait plus de livraisons chez les particuliers, "les nouveaux clients sont restés, ils sont contents de nos produits", se réjouit Annie.