La relance éco en Dordogne : l'agence "Cap Travel" tente de sauver les meubles à Périgueux

Dès l'arrivée du coronavirus en France, les agences de voyages ont été "durement touchées", explique Céline Poublanc, directrice de Cap Travel à Périgueux et à Bergerac. Assez tôt, les clients ont annulé leurs voyages, et malgré le déconfinement la reprise est compliquée. Les français sont peu nombreux à choisir l'étranger pour leurs vacances et ce ne sont pas les séjours en France qui permettent de compenser la perte.

Les deux points de vente de Périgueux et celui de Bergerac ont été fermés dès l'annonce du gouvernement. Mais la charge de travail n'a pas diminué pour autant : "nous avons dû assurer la localisation de tous nos clients puis le rapatriement d'une soixantaine d'entre-eux", explique Céline Poublanc. Malgré les inquiétudes, "tout s'est passé dans un climat serein", précise-t-elle.

Seulement 14% du chiffre d'affaires, par rapport à l'année dernière

Depuis le déconfinement, l'activité reprend tout doucement pour l'agence. "C'est bon pour le moral, mais ça ne rattrape pas le chiffre que nous faisions les années précédentes", se désole la gérante, qui précise que pour l'instant, seulement 14% du chiffre d'affaires de l'an dernier a été réalisé sur juillet et août.