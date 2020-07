Relance éco en Dordogne : l'immobilier repart dans le Périgord noir

Le confinement aura mis un coup de frein au secteur immobilier, plus de visite, plus de vente pendant deux mois. Depuis le marché est reparti, constate l'agence LVT Immobilier à Sarlat. Même si la crise économique pourrait freiner le secteur dans sa reprise.

Plus de vente, plus de visite, pendant deux mois LVT Immobilier à Sarlat a tourné au ralenti. "On a essayé de mettre à profit ce temps-là, explique le co-gérant Adrien Thomas. On a retravaillé sur les mandats en cours, on a fait le point avec les propriétaires. On leur a conseillé de bien préparer leurs extérieurs pour faire dès que possible de jolis visuels. Mais c'était relativement calme."

De nouveaux acheteurs

Les ventes ont depuis bien repris. "On a eu deux mois à zéro, donc automatiquement les demandes ont été reportées sur la période de post-confinement. Et ça continue aujourd'hui encore." Adrien Thomas constate qu'entre 10 % et 20 % de ses clients sont des citadins qui après le confinement ont envie d'un pied-à-terre à la campagne.

Il reste dans l’expectative cependant face à la fin de l'année. "Il y a la crise économique. On entend des récessions un peu partout. Les entreprises qui font des plans sociaux. Je pense que la fin de l'année va être compliqué voire le début 2021."