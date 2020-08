Relance éco en Dordogne : "la saison n'est pas terrible" pour La fournée à Sandrine, à Montpon-Ménestérol

La période de confinement n'a pas été difficile pour "La fournée à Sandrine", qui vend des fromages, du pain, et autres produits locaux à Montpon-Ménestérol. Sa gérante, Sandrine Fournet constate en revanche des difficultés depuis le déconfinement : "ça n'est pas une saison estivale normale".

"Ça ne marche pas comme un été normal", explique Sandrine Fournet, gérante de "La fournée à Sandrine", qui vend des fromages, du pain, et autres produits locaux à Montpon-Ménestérol. Si elle a vendu des paniers "plus garnis" pendant le confinement, la commerçante n'atteint pas son chiffre d'affaires habituel depuis le début de la période estivale.

Malgré les bons chiffres du tourisme en Dordogne au mois de juillet, Sandrine Fournet ne constate pas l'affluence habituelle, ni dans sa boutique, ni lorsqu'elle se déplace sur les marchés. "L'après confinement est plus difficile que le confinement, où je n'ai pas connu de grosse perte", explique la commerçante, qui constate une saison "plus calme à cause du Covid" depuis le mois de juin.

Pendant le confinement, il n'y a pas eu de difficulté à s'adapter aux règles sanitaires non plus. "Ma boutique est grande", décrit la gérante, qui déplore que le masque ne soit pas obligatoire pour tous les marchés.

Tout récemment répertoriée par le Gault et Millau, Sandrine Fournet espère que cela lui permettra "d'apporter une clientèle supplémentaire".