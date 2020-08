Relance éco en Dordogne : les centres équestres reprennent avec une nouvelle organisation

Les cavaliers sont de retour dans les centres équestre du Périgord. L'activité a repris presque normalement explique Maeva Poillion, la présidente du Comité départemental équestre, l'antenne de la Fédération française d'équitation en Dordogne. Les centres d'équestres ont dû réorganiser les cours pour éviter que les cavaliers soient trop nombreux en même temps dans le centre et notamment dans les selleries. Dans le centre équestre de Maeva Poillion à Belvès, ils fonctionnent désormais en petits groupes. Les élèves respectent les gestes barrières et portent un masque. Ils désinfectent le matériel.

Maeva Poillion, présidente du comité départemental équestre Copier

Des cavaliers bénévoles aident au respect des règles sanitaires

Toute cette réorganisation provoque une charge de travail supplémentaire aux salariés, ils sont parfois aidés par des bénévoles raconte Maeva Poillion qui ont organisé des "brigade de la sécurité sanitaire". Ces cavaliers consacrent quelques heures par semaine pour faire respecter les règles sanitaires. Entre mars et mai, la plupart des centre ont fermé et les cavaliers veulent que leurs centres restent ouverts. Pendant le confinement, seuls les salariés sont venus au centre de Maeva Poillion à Belvès pour s'occuper des chevaux.

Une bonne saison estivale

Selon la présidente du comité équestre départemental, la saison touristique a été satisfaisante "on a bien travaillé, voir un peu plus que l'été dernier". Cette hausse de fréquentation est une bonne nouvelle mais elle signifie aussi un surcroît de travail pour gérer les groupes et désinfecter le matériel. Malgré tout, la présidente est inquiète pour certains centres équestres "pour l'instant, les gens serrent les dents et se débrouillent mais on a quelques structures qui risquent de se retrouver en difficulté pendant l'hiver".