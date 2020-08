Relance éco en Dordogne : Liquidis se retrouve avec des stocks de bières invendables à Bergerac

Heureusement pendant le confinement, le maître-brasseur de Liquidis a pu venir seul dans l'entreprise pour pouvoir brasser et malter les céréales locales bio et ainsi préparer le redémarrage de l'activité. Pendant le confinement, l'entreprise basée à Bergerac a fermé fautes des commandes. Les quatre salariés ont été placés en chômage partiel. "L'hôtellerie et la restauration ont fermé et tout le côté magasins et grande distribution était inaccessible car on n'avait pas l'autorisation d'aller sur place".

"On s'est retrouvé dans une situation complètement bloquée" explique le responsable du site de Liquidis Copier

On s'est retrouvé avec une activité complètement bloquée

Une perte d'exploitation pendant le confinement

Non seulement, l'entreprise s'est retrouvée sans commandes mais en plus, avec un stock de bières "invendables" explique le responsable de Liquidis "puisqu'on avait préparé des brassins pour la saison". L'entreprise enregistre donc une perte d'exploitation. Grâce au travail du maître-brasseur, la production a pu reprendre normalement à la fin du déconfinement mais il y a du retard "d'un mois à un mois et demi" sur la commercialisation.

Grâce à la réouverture des restaurants, les ventes ont repris mais elles sont parfois timides explique Eric, le responsable de Liquidis "car les clients sont assez frileux de savoir s'ils devaient reprendre la commercialisation ou non et d'avoir des stocks dans les magasins".