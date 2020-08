Relance éco en Dordogne : redémarrage rassurant pour la ferronnerie d'art "Sur Mesure Métallique" à Eymet

Totalement mis à l'arrêt avec la crise du coronavirus, la ferronnerie d'art "Sur Mesure Métallique", basée à Eymet, retrouve progressivement ses chantiers. Une reprise compliquée par des plannings chamboulés. Mais le patron et fondateur de l'entreprise est plutôt serein pour les mois à venir.

Les chantiers ont repris pour la ferronnerie d'art "Sur Mesure Métallique", basée à Eymet. Après une interruption totale pendant le confinement, les restaurations de monuments historiques ont repris. Pour Jonathan Drouan, le patron et fondateur de l'entreprise, c'est encore "un peu compliqué", mais il est serein pour les mois à venir.

Puisque les artisans ferronniers interviennent en fin de chantier, la reprise est très progressive depuis le déconfinement, le 11 mai. "On a travaillé pour des particuliers pour combler cette période de trou", explique Jonathan Drouan, le patron et fondateur de l'entreprise. Mais les demandes sont nombreuses pour les semaines et mois à venir : "économiquement ça va le faire", se rassure-t-il.

Vers plus d'écologie

Spécialisée dans la ferronnerie d'art, "Sur Mesure Métallique" travaille notamment sur les arènes de Nîmes, la chapelle de la Grave à Toulouse, ou encore la cité Le Corbusier, à Pessac. L'entreprise a obtenu une aide de 3.500 euros de la région pour tenter d'obtenir deux certifications : la première concerne la qualité de leurs prestations ; la seconde vise à travailler dans le respect de l'environnement. "Une norme qui a encore plus de sens dans le contexte actuel", précise Jonathan Drouan.