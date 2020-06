Relance éco en Isère : 85% des transactions stoppées pendant le confinement, l'immobilier repart doucement

France Bleu Isère : Que s'est-il passé sur le marché de l'immobilier pendant le confinement?

Jean-Paul Girard : Malheureusement, on a subi une chute de plus de 85 % de notre chiffre d'affaires. 85 % des transactions ont été stoppées même si quelques-unes se sont quand même signées, celles qui étaient en cours. On s'est retrouvé complètement à l'arrêt donc les agences en ont profité pour réorganiser nos agences, pour former nos collaborateurs, on a passé beaucoup de temps sur la formation, sur la relance de nos clients, pour les rassurer sur le devenir de notre marché.

Et en ce qui concerne les réunions des syndics de copropriétés ?

Jean-Paul Girard : Le marché immobilier ce n'est pas uniquement les transactions, c'est le marché de la location, c'est le marché de la gestion, des diagnostiqueurs, les syndics qui concerne les propriétaires et les copropriétaires. Un grand nombre d'assemblées générales n'ont pas pu se tenir et aujourd'hui grâce aux syndicats professionnels qui ont travaillé avec l'Etat pour mettre en place une organisation qui va permettre de pouvoir faire les réunions à distance, des assemblées générales en mode dématérialisé... mais beaucoup de retard a été pris.

Revenons aux transactions : est-ce que ça repart maintenant que le déconfinement est en cours?

Jean-Paul Girard : Aujourd'hui on est assez satisfaits de ce qu'il se passe après ce redémarrage. On n'a pas un marché qui est explosif mais on est sur un territoire qui est porteur d'affaires. Les affaires reprennent timidement mais elles reprennent donc l'activité se normalise, les ventes se font et aujourd'hui tous nos collaborateurs font des visites avec toutes les précautions qui s'imposent. On constate que les acquéreurs sont un petit peu moins nombreux mais le marché est un marché où nous manquons de biens.

Est-ce que la demande des acquéreurs potentiels a changé ?

Jean-Paul Girard : Aujourd'hui c'est un peu tôt pour le dire comme on est sur une raréfaction des produits tant sur le Nord-Isère avec une grosse influence de Lyon, et Grenoble...

Plus de campagne ?

Jean-Paul Girard : Plus de campagne c'est clair : aujourd'hui le marché de la maison individuelle est un marché en plein boom. On manque malheureusement de terrains pour pouvoir construire et c'est vrai que c'est là que la demande va se situer. Pas forcément "la campagne campagne" mais on va assister quand même à une demande forte de maisons individuelles, des petites résidences avec des jardins.