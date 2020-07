Relance éco : l'activité du Ti-Tio Tattoo à Terrasson repart avec des tatouages sur le confinement

Si le confinement a été difficile, Florian David gérant du salon Ti-Tio Tattoo à Terrasson a pu reprendre son activité. Il doit néanmoins respecter de nouvelles consignes sanitaires. "Le port du masque est obligatoire. Vis-à-vis de l'hygiène et des mesures qui étaient déjà lourdes, là on a une désinfection de la salle technique, plus de l'accueil et des poignées de portes entre chaque client", explique Florian David. Même si à cause de ces mesures, il ne fait plus certaines partie du corps, "avec le masque et la visière, je ne fais plus de tatouages sur le cou et le visage".

Des touages en lien avec le coronavirus

Et s'il n'a eu aucun client pendant le confinement, l'activité est repartie depuis. "On a beaucoup de demandes, surtout en été qui est une zone creuse habituellement avec le soleil. C'est peut-être lié au fait que les gens ne partent pas en vacances. "

Certains tatouages résultent même totalement du confinement. "J'en ai eu un notamment avec une figure du docteur de la peste avec écrit 2020 dessus pour rappeler cette période difficile." Il espère également que la situation actuelle poussera les clients à se tourner vers des vrais salons de tatouage plutôt que des clandestins.