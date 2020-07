Relance éco : l'entreprise picarde Cornilleau a augmenté son chiffre d'affaires de 20% pendant le confinement

L'activité ne s'est presque pas arrêtée au sein de cette entreprise. "Il a fallu s'adapter" commente François Robert, le directeur commercial de Cornilleau. "Nous avons vidé nos stocks en 15 jours, et quand nous avons repris le travail notre productivité a baissé d'un tiers environ".

Une croissance de près de 20%

"Malgré la productivité faible, nos ventes en ligne ont augmenté pendant le confinement. On aurait pu vendre deux fois plus de tables de ping-pong que d'habitude, mais comme la productivité était plus faible notre croissance n'a augmenté "que" de "20%". C'est beaucoup par rapport aux autres entreprises, mais ce n'est pas beaucoup finalement. On en a pas profité puisqu'il fallait préserver les salariés et ne pas les faire travailler en même temps", précise François Robert.

Ecoutez l'interview de François Robert, le directeur commercial de Cornilleau Copier

L'entreprise Cornilleau participe en parallèle à l'opération "des plaques pour tous". En partenariat avec l'association Ping sans frontière, ils collectent dans les clubs le revêtement des raquettes de ping-pong. "Habituellement on les jette" commente Denis Chatelain, le président de l'Amiens Sport Tennis de Table.

L'opération de collecte est lancée depuis le début du mois de juillet. Des urnes ont été installées dans les clubs de la région et d'ailleurs. La première a été installée à l'ASTT (Amiens Sport Tennis de Table).

Basile Brière (à gauche), le responsable communication chez Cornilleau et Denis Chatelain, le président de l'ASTT © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

80 urnes seront installées d'ici le mois de septembre espère Basile Brière, le responsable communication chez Cornilleau. Les plaques collectées seront ensuite envoyées en Afrique et en Amérique centrale.