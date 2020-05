Relance Eco : la CADEC au service des entreprises corses

Les personnels de la caisse de développement de la Corse (CADEC) ont été, tout au long de la crise, mobilisés. Pas de télé-travavail pour eux : « nous avons eu de très nombreuses sollicitations de nos clients, mais aussi d'autres entreprises qui ne savaient pas forcément à qui s'adresser », précise Alexandre Vinciguerra, le président de la CADEC.

Rôle double

Pendant cette crise, le rôle de la caisse de développement de la Corse a été double ; un rôle de conseil et un rôle de soutien : « comme nous faisons partie de la cellule gérée par l 'Etat et la région, nous avons pu orienter des centaines d'entrepreneurs vers les dispositifs les plus adaptés à leur situation. Ce rôle de conseil est essentiel parce qu'en temps de crise, apporter la meilleur réponse, le plus vite possible, c'est vital », ajoute le président de la CADEC.

Autre aspect de l'action de la caisse, le soutien actif aux entreprises, via des outils financiers propres : « nous avons réalisé près d'un millier de reports d'échéances – ces reports seront sur un an pour les entreprises touristiques, particulièrement impactées. Nous avons accordé des prêts de trésorerie, 140 avances de ce type en tout pour un montant de plus 4 millions € », indique Alexandre Vinciguerra.

La CADEC vient en aide à des centaines d'entreprises insulaires, dans tous les secteurs

Ensuite, grâce à son lien privilégié avec les offices et agences de la CDC (collectivité de corse), la CADEC a mis en place des dispositifs spécifiques : « avec l'ODARC, nous avons créer un prêt destiné aux agriculteurs qui n'avaient pas accès au Prêt Garanti par l'Etat (PGE) et, avec l'ATC, nous mettons en œuvre un prêt destiné à financer des acquisitions d'équipements nécessaires après cette crise pour les hôtels et les campings », poursuit Alexandre Vinciguerra

Un avenir à surveiller

La CADEC pense aussi à l'avenir immédiat, à N+1 : « les entreprises insulaires ont contracté ces deux derniers mois d'importantes dettes pour faire face à cette crise », précise le président de la CADEC. Ce sont en effet quelques 3.600 entreprises insulaires qui ont bénéficié de plus de 600 millions € de prêt garantis et de report de dettes fiscales ou sociales. « Une dette qu'il faudra bien honorer », ajoute Alexandre Vinciguerra, « et il ne faut pas que ce mur de dettes obère la capacité d'endettement et donc d'investissement des entreprises corses. Nous commençons déjà à y réfléchir », conclut-il.

