La relance éco: "La Cave" à Aubusson a passé avec succès l'obstacle du confinement

C'est avec un certain esprit de la ruse que "La Cave", un bar à vins, a pu survivre à Aubusson. "Certes il a fallu taper dans la trésorerie, affirme Pascal Ponzo, mais j'ai profité aussi du confinement pour créer un site internet, et je faisais les livraisons à un endroit prévu d'avance où je mettais la marchandise dans le coffre de la voiture de l'acheteur." La vraie bouffée d'oxygène est venue tout de même du déconfinement avec des consommateurs très vite de retour et une certaine idée de la défense des commerces de proximité.

C'est Aubusson qui l'a choisi!

Cela fait maintenant 12 ans que Pascal Ponzo vit à Aubusson. Lui le Creusois de Boussac est venu visiter la cité de la tapisserie avec sa compagne. "J'ai pour habitude de dire que c'est Aubusson qui m'a choisi". Dès cette visite la décision a été prise de venir vivre à Aubusson. Son bar à vins ne date que d'un an. Avant cela, Pascal Ponzo travaillait pour deux sociétés américaine et italienne. Et puis il s'est tout simplement dit qu'il devait faire quelque chose avec ses diplômes d’œnologie en poche ce qui est chose faite. Et notre petit doigt nous dit que Pascal devrait encore faire parler de lui. A suivre...