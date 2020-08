Relance Eco : la CPME de l'Yonne prône des mesures au cas par cas pour le masque dans les entreprises

Est-ce qu'il faut imposer le masque dans les entreprises ?

C'est un vaste débat, il faut prendre des mesures mais je pense qu'il faut les prendre au cas par cas, suivant les circonstances, les entreprises et les métiers. Il y a des métiers où le port du masque est difficile. Ceux qui doivent respirer fortement parce qu’il y a des efforts, les artisans qui travaillent tout seul. Il ne faut pas généraliser. On l'a vu lors du premier confinement, certains ont pu continuer de travailler et les cas ne se sont pas développés pour autant.

La ministre du travail suggère d'augmenter les contrôles, c'est une bonne idée ?

C'est toujours de la menace mais les chefs d'entreprises ont conscience de la problématique. Ce sont des personnes responsables. Ils font tout pour protéger leurs salariés.

Au delà du port du masque, il existe d'autres solutions selon vous sur les lieux de travail ?

En premier lieu la distanciation. Il faut faire attention dans les bureaux, surtout en open space ainsi que sur les chantiers. Il va y avoir le retour des vacances qui va être terrible et qui peut inquiéter. Les gens qui ont été sur les plages ou dans les restaurants vont peut-être rapporter des contaminations de l'extérieur dans les entreprises. Il faut que tout le monde en prenne conscience et fonctionne la main dans la main. Il faut surtout sensibiliser les jeunes qui sont moins au fait et qui se sentent moins concernés par le problème.