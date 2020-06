La relance éco : la foire-exposition de Clermont-Cournon aura bien lieu du 12 au 20 septembre prochain

Le conseil d’administration de la foire exposition de Clermont-Cournon n'a pas attendu les consignes du gouvernement pour prendre la décision de maintenir sa 43ème édition qui se déroulera à la Grande Halle d'Auvergne du 12 au 20 septembre 2020. Actuellement les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits jusqu'au 31 août. " On n'est pas sur un coup de poker, il y a des indicateurs qui nous ont conduit à prendre cette décision", explique Catherine Merlot commissaire général de la foire. "On est dans une logique d'avancer car je crois que sur le territoire les entreprises en ont besoin, il faut qu'il y ait un vrai rebond pour cette rentrée".

Un protocole sanitaire de base est déjà prévu, mais les organisateurs attendent plus de précisions de la part de l'état pour l'affiner. D'ores et déjà, la présence d'animaux de la ferme et les visites scolaires seront interdites, mais à l'extérieur, le village de la restauration avec ses terrasses agrandies sera ouvert midi et soir.

Une centaine d'exposants en moins

Opportunistes, les organisateurs de la foire ont changé leur communication pour l'adapter au contexte de l'épidémie de Coronavirus. Initialement prévu autour de l'exposition thématique sur la ville de Venise qui reste la vedette de l'édition 2020, ils ont recentré le message autour d'un slogan "Faites décoller vos projets". Catherine Merlot confirme que ce slogan a été conçu en réaction à la période de confinement. _"_On s'est dit que les gens n'avaient pas pu réaliser leurs projets et les avaient reportés en raison de l'épidémie, donc c'est l'occasion de les faire redécoller!" Une bonne façon aussi d'assurer les retombées économiques de cet événement commercial qui a généré 11 millions d'euros hors taxes de retombées économiques l'an passé.

Catherine Merlot commissaire générale de la foire de Clermont-Cournon

La foire rassemblera 400 exposants au lieu des 500 habituels, car les circonstances exceptionnelles qui découlent de l'épidémie de Coronavirus ont laissé des traces dans les entreprises qui doivent faire face à une baisse d'activité. Selon la commissaire générale de la foire, "le secteur automobile manque de visibilité donc nous aurons moins d'exposants auto, en revanche à côté de cela, il y a tout l'univers de l'habitat qui sera bien représenté avec beaucoup d'entreprises puydômoises qui étaient impatientes de savoir si la foire aurait lieu. Ce rendez-vous commercial est particulièrement important pour ce secteur d'activité qui a été privé du salon de l'habitat à cause du confinement. Ces exposants seront répartis sur deux halls et une esplanade."

Le Grand Trail lui aussi au rendez-vous

La 5ème édition du Grand Trail de Clermont-Ferrand est aussi maintenue avec ses 3 distances le 13 septembre. Seule modification au programme, l'absence de ravitaillement pendant la course en raison des précautions sanitaires. Les participants recevront une musette à prendre au départ.

Laisse les gondoles

Après avoir braqué les projecteurs sur San Francisco, Londres et Tokyo lors des trois dernières éditions, c'est Venise qui sera à l'honneur cette année. Une exposition sera consacrée à la cité des Doges et si vous aimez la cuisine transalpine, vous serez servi avec un grand marché italien.