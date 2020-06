Relance éco : La maison éclusière de Lamotte-Brebière, près d’Amiens, fait le plein après le confinement

Un restaurant qui se lance juste après le confinement, ce n'est pas très commun. C’est pourtant ce qui est arrivé à la nouvelle équipe de la Melba (Maison Eclusière de Lamotte-Brebière Amiens). La maison éclusière de la commune propose depuis longtemps un service de restaura restauration. Mais le lieu a récemment changé de gérant. Le nouveau patron avait prévu d'ouvrir mi-mars, mais ses projets ont été perturbés par l'épidémie de coronavirus.

La Melba -nouvelle version- a finalement ouvert le 5 juin, quasiment trois mois après la date initialement prévue. Mais Ludovic Morelle, le nouveau gardien des lieux, a mis le confinement à profit : "On a profité de cette période pour finir les travaux qu’on avait commencés. On peut pas vraiment dire qu'on a perdu trois mois d'exploitation : disons plutôt qu'on ne les a pas gagnés. C'est moins grave : les frigos étaient vides et on n'avait pas passé commande chez le brasseur."

Depuis l'ouverture, les affaires marchent bien : les coups de téléphone et les réservation se multiplient. Bernadette et Liliane sont venues d'Amiens pour déjeuner. Un endroit qui colle aux besoins du moment pour Bernadette : "Après le confinement et tous ces moment difficiles, on a eu envie de se faire une terrasse et on a préféré venir ici, où on est en plein air, au vent !"

La maison éclusière attire de nombreux clients, notamment quand il fait beau. L'endroit a des atouts à faire valoir pour le patron Ludovic Morelle : "On a déjà quelques habitués, des clients qui viennent tout les jours. On est face à la Somme, il y a de la verdure partout, des hérons, de cygnes, de canards... On travaille à 90% en terrasse : on peut respirer ici, plutôt que d'être serrés dans de plus petits espaces en centre ville."

La maison éclusière de Lamotte-Brebière veut développer ses activités en organisant notamment des concerts, des expositions.