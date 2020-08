Relance éco : la ministre déléguée à l'industrie en visite au chantier naval de La Ciotat

C'est avec une grande fierté que le chantier naval va accueillir la nouvelle ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher . "On aura a cœur de lui montrer la réussite industrielle des chantiers de la Ciotat" estime Jean-Yves Saussol, le directeur du site qui est aujourd'hui spécialisé dans "le Refit" : la réparation des grands yachts de luxe de plus de 50 mètres.

Une position de leader mondial

"Nous sommes en position de leader. 10 % du marché mondial a lieu a la Ciotat. C'est exceptionnel et c'est ce que nous allons montrer à la ministre. Ce n'est pas arrivé par l’opération du saint esprit. Il y avait une volonté et une vision qui ont permis d'arriver à ce résultat".

Pour cette visite, le directeur du chantier naval entend insister sur la question des locaux. "Je suis obligé de refuser à des entreprises la possibilité de s'installer ici car nous manquons de place pour les accueillir dans de bonnes conditions"

Pas de drame mais le vrai sujet c'est la rentrée - Jean-Yves Saussol, le directeur du site

Comme pour toutes les entreprises, la crise du Covid 19 a eu un impact important. "Pendant la période du confinement (de la mi mars à la fin avril), les bateaux ne venaient plus ce qui est inédit à cette période de l'année qui est normalement la plus active. Ensuite, le travail a repris et les projets ont pu se faire avec un décalage. La grosse interrogation c'est la saison prochaine"