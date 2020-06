Relance éco : la réouverture tant attendue du Luna Park-Amigoland du Grau-du-Roi

Ce vendredi soir, la réouverture du Luna Park-Amigoland du Grau-du-Roi. Le parc d'attraction privé a un peu de retard, une quinzaine de jours, à cause de la Covid 19. Un virus toujours présent qui impose quelques règles sanitaires.

Ce vendredi soir, c'est la réouverture du Luna Park-Amigoland du Grau-du-Roi (Gard). Une cinquantaine de manèges et autres stands dirigés par Pierrot Peronni, plus connu sous le nom de Pierrot Fabre. Un parc privé de 7 hectares au total (3 de manèges et 1 de parking) qui fermera ses portes mi-septembre. Il ouvre avec une petite quinzaine de retard, la covid 19 est passé par là.

Toutes les mesures sanitaires sont prises

Port du masque obligatoire pour le personnel, gel hydroalcoolique à l'entrée du site, accès autorisé aux manèges pour les familles, en cas de groupe, les mesures de distanciation physique seront mises en place. Le Luna park-Amigoland du Grau-du-Roi a en outre des allées suffisamment larges pour "éviter que le public se marche dessus" dirt son directeur Pierrot Perroni.