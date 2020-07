RELANCE ECO - La reprise est timide dans les cinémas Poitevins

Entre le Covid-19 et le report de certains "gros films" cet été, les Poitevins se font attendre dans les cinémas. Tous notent une baisse de fréquentation importante.

Les premiers jours après la réouverture des salles de cinémas le 22 juin, il y a eu plusieurs files d'attentes dans le Poitou. Mais depuis, ça ne se bouscule pas devant les grands écrans. Une baisse de fréquentation dans les petits comme les grands cinémas.

Moins de monde, moins de films porteurs"

Que ce soit au cinéma Le Foyer, à Parthenay, où au CGR de Buxerolles, la reprise est timide. "Moins de monde", "moins de films porteurs" aussi. Pour attirer un peu de monde, certains lancent des opérations spéciales. Le Méga CGR de Niort a par exemple proposé un "marathon Dragon Ball Z" le week-end du 17 juillet. A Gencay dans la Vienne, les places sont offertes aux enfants de moins de 14 ans.

Ils espèrent bien terminer l'année

Et les gérants attendent beaucoup de la fin de l'année. Si il n'y a pas de reconfinement, de gros films devraient sortir et attirer du monde, comme par exemple Mulan et James Bond. "Pour terminer l'année en beauté".