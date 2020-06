Relance Eco : la SACEM au chevet des musiciens corses

Concerts, festivals, représentations ont été annulées en cascade ces deux derniers mois.

Conséquence première : une perte de revenu – parfois divisé par 3 – pour les auteurs-compositeurs. La SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) – qui collecte et reverse les droits – a donc mis en place une stratégie de soutien : "nous avons d'abord un fonds national de secours doté de près de 6 millions €, disponible pour les sociétaires qui en font la demande", explique Olivier Leroux, le directeur de la SACEM en Corse, "ensuite nous pouvons _faire des avances sur les droits d'auteurs_, et enfin, les concerts en livestream seront rémunérés sur la base du temps et du nombre de vues réalisées sur les différentes plate-forme de diffusion".

Un dispositif qui pourrait d'ailleurs être pérennisé dans le temps, pour accompagner les évolutions naturelles du monde artistique, et musical en particulier.

Soutien aussi aux diffuseurs

Les diffuseurs de musique - les cafés, bars, hôtels ou restaurants notamment - qui sont en fait les clients de la SACEM sont aussi en difficulté, leur activité venant tout juste de reprendre. Là aussi la SACEM fait preuve de solidarité : "les diffuseurs n'ont pas pu exploiter leurs établissement... _ce qui nous a conduit à suspendre toute facturation dans un premier temps, ensuite pour ceux qui ont des contrats annuels, nous ferons des avoirs_, dits COVID-19, pour prendre en compte ce temps de non-exploitation", précise Olivier Leroux, le directeur de la SACEM en Corse. "Il faut bien comprendre que les auteurs et les diffuseurs sont interdépendants, les diffuseurs ont besoin de musique et les droits que nous versons aux artistes sont la seule rémunération des auteurs, c'est ce qu'on appelle un salaire différé".

En Corse, ce sont près de 2 millions € qui sont collectés chaque année, plus difficile de dire en revanche comment se fait la répartition : "ce sont les oeuvres musicales qui génèrent la base de répartition... mais comme une oeuvre peut avoir plusieurs auteurs, et tous ne sont pas nécessairement domicilié en Corse, c'est difficile de savoir quelle part de ce qui est collecté dans l'île est redistribué dans l'île", indique encore Olivier Leroux, "en revanche, sur des répertoire spécifiques, comme en Corse, la SACEM met en place une répartition qui valorise ce répertoire régional et permet de prendre en compte cette spécificité de création", conclut le directeur de la SACEM en Corse.