Relance Eco : la saison touristique pour sauver la biscuiterie Marioni

Les biscuiteries corses ont été fortement impactées par la crise sanitaire. Certaines ont pu développer de nouvelles façons de produire et d'écouler leur stocks. D'autres, plus artisanales, tablent sur la saison touristique pour assurer leur survie. Exemple de la biscuiterie Marioni, à Vescovato.

La biscuiterie Marioni, créée à Vescovato en 1975, est une entreprise artisanale et familiale, gérée par la fille et la petite fille de la fondatrice. Elle produit l'emblématique canistrellu (plusieurs parfums disponibles) mais aussi d'autres mets typiquement insulaires, des fiadoni aux migliacci.

La crise du coronavirus a réduit leur activité de 60%, avec en perspective des pertes importantes : "on table sur une perte de 260.000 € pour les cinq mois de saison", précise Henri Bonino, directeur commercial de la biscuiterie et époux de la gérante, "ce qui représente _un tiers de notre chiffre d'affaires_, pour une entreprise artisanale comme nous, c'est très important".

La biscuiterie travaille déjà pas mal par correspondance, mais n'a pas vu l'intérêt de développer la vente en ligne pendant le confinement : "la vente sur internet, cela demande beaucoup de logistique et pour seulement deux mois, cela ne nous a pas semblé opportun", explique Henri Bonino.

Ce sont 200.000 sachets de canistrelli qui n'ont pas été écoulés pendant le confinement par la biscuiterie Marioni - Biscuiterie Marioni DR

Par ailleurs, l'entreprise n'a mis personne au chômage partiel ou au chômage technique pendant les semaines de confinement. Elle a fait le choix de préparer la saison touristique : "on travaille avec des paillotes, des épiceries fines, des magasins qui ouvrent souvent pour la saison... cette année, ils ont démarré plus tard à cause de la crise sanitaire, certains même n'ouvriront pas du tout. Mais on se lance quand même avec une mise en place qui se fait habituellement au mois de mars et que l'on commence tout juste", indique le directeur commercial de la biscuiterie.

Les cinq mois de saison servent à vivre toute l'année : "heureusement, nous avions un peu de trésorerie, ce qui nous a permis de ne mettre personne au chômage, mais le bilan, on ne pourra le tirer qu'aux mois de septembre ou octobre", ajoute Henri Bonino, "tout va se jouer sur cette saison... il faudrait que les grandes enseignes qui nous distribuent fassent la promotion des produits artisanaux insulaires plutôt que des produits de leur centrale, ce serait un plus évident pour les entreprises comme la nôtre", conclut Henri Bonino.