Relance éco : la timide reprise pour les entreprises d'agents de sécurité

L’arrêt des concerts et grands événements sportifs a fait une victime collatérale au printemps : le secteur des agents de sécurité, chargés de filtrer les entrées. L’activité redémarre très lentement.

Ils sont devenus indispensable depuis 2015 et les attentats qui avaient frappé la France : les agents de sécurité chargés de surveiller le public et de procéder à des palpations à l’entrée des grands rassemblements publics. Les recrutements ont été nombreux tant les besoins étaient importants face à la menace terroriste. Mais ce secteur a subi de plein fouet le confinement de 55 jours au printemps. Et l’été se traduit par une reprise très partielle.

Parmi les principales entreprises spécialisées : Mag Sécurité, basée dans l’agglomération caennaise. Elle compte 83 salariés en CDI et elle faisait appel, plus ou moins régulièrement, à 300 personnes en CDD. Pour filtrer les entrées devant les stades, les musées, les festivals et les salles de concerts. Retrouvez ci-dessous notre reportage avec l’interview de Gaël Brouard, directeur de Mag Sécurité