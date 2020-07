Ils ont à peine 25 ans mais à l’heure où le monde est chamboulé par la crise, à l’heure où les jeunes ne pensent majoritairement que sorties, soirées et réseaux sociaux, Natale et Mégane ont décidé eux de prendre leur temps, voire de le remonter, avec leur troupeau de 200 chèvres.

Relance Eco : La tradition plus forte que le virus pour Natale et Mégane, jeune couple de bergers de Calenzana

Si votre envie ou bien le hasard vous poussent un jour à franchir la porte de « L’Aghja », la toute nouvelle fromagerie de Calenzana, en Balagne, vous serez sans aucun doute étonnés de voir le visage de ses deux propriétaires, Natale Liccia et Mégane Geron, sa compagne. Et pour cause, ces deux tous jeunes, berger et bergère, n’ont que 25 ans ! Une jeunesse et un sourire qui nous éloigne des visages burinés et ridés des photos de ces anciens bergers qui peuplent nos souvenirs. C’est pourtant d’eux et de leur savoir-faire que s’inspirent aujourd’hui Natale Liccia, de ses grands-parents aussi et d’une de ses tantes. Après des études au Lycée agricole de Borgo, sa passion des bêtes et de ce métier le pousse à s’installer à 22 ans seulement et à Calenzana, localité réputée pour sa tradition pastorale et ses fromages de brebis ou de chèvres, affinés selon un savoir-faire ancestral. Mégane, 25 ans également, et qui partage sa vie, l’accompagne dans ce projet.

DE L'EAU, DU FEU ET UN VIRUS

Les débuts sont « difficiles » : en 2018, année de l’installation, des pluies torrentielles inondent les locaux, en 2019 c'est au tour des incendies et cette année le coronavirus alors même qu’ils lançaient leur toute première production laitière et fromagère :

Natale Liccia, berger à Calenzana

Passion et amour des bêtes pour Natale Liccia

Le jeune couple fait face. Natale s'occupe des bêtes, produit et stocke, Mégane affine de nouveaux produits, commercialise, démarche et livre gratuitement dans toute la Balagne pendant la période du confinement. Litres de lait, fromage frais, brocciu, crottin et riz au lait de chèvre vanillé :

NOUVEAUTES ET PRODUITS A L'USU ANTICU

Mégane Géron s'occupe plus particulièrement de la commercialisation

Brocciu et fromage frais affinés dans la tradition

Malgré un démarrage plus que difficile dans le métier, l'optimisme reste de rigueur et les projets ne sont pas enterrés pour Natale et Mégane, notamment celui d'une nouvelle cave d'affinage, beaucoup plus grande et indispensable à toute évolution :

Une fromagerie de 110 m2 pour Natale et Mégane

Un troupeau de 200 chèvres d'ici fin 2020

Une cave moderne et fonctionnelle pour ce jeune couple méritant qui a démarré il y a 3 ans seulement avec une vingtaine de cabris sous les bras, tous élevés au biberon, et qui sera à la tête d’un troupeau de plus de 200 chèvres, toute de race corse, d’ici la fin de l’année.