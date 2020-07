Relance éco : le bâtiment veut être plus écolo pour s'en sortir dans le Nord-Pas-de-Calais

Le secteur du bâtiment a bien l'intention de prendre un virage écolo dans les mois qui viennent. Il se place en première position en matière de dépenses énergétiques et en deuxième position en terme d'émission de gaz à effet de serre et de production de déchets en France. Bien souvent, le profit a pris le dessus sur l'écologie, "c'est une faiblesse" reconnaît le président de la FFB dans le Nord-Pas-de-Calais Benoît Loison, "la relance économique doit répondre aux enjeux écologiques et doit permettre une réelle transformation de nos modèles de développement".

105.000 salariés dans le Nord-Pas-de-Calais

Le FFB veut donc systématiser la qualité "bâtiment durable" tant pour le neuf que pour la rénovation et plusieurs spécialistes ont planché sur un plan de transformation (FFB, CAPEB, Compagnons du devoir...).

9 propositions sont faites

Instaurer une prime incitative "bâtiment durable"

Mobiliser les bailleurs et les collectivités

Accompagner les petites collectivités

Favoriser les rénovations basse consommation des logements des particuliers

Déployer les énergies renouvelables liées au bâti

Santé-Qualité de l'air : prioriser les établissements accueillant les plus jeunes

Mieux prévoir le marché futur et renforcer l'adéquation de l'offre de formation avec les besoins

Faciliter les recrutements et améliorer l’attractivité des métiers du bâtiment durable

Déployer l'économie circulaire en structurant les filières d'éco-matériaux et développer les filières de gestion des déchets du bâtiment.

"On a des atouts pour cela dans la région" explique Benoît Loison, "on est supérieur à la moyenne nationale dans les constructions passives, on forme 2 fois plus de personnes qu'au niveau national". Le président de la FFB Nord-Pas-de-Calais estime que le bâtiment et les 105.000 salariés est "prêt à monter au front" pour se transformer. Même s'il reconnait qu'il y a encore beaucoup de chômage partiel actuellement.