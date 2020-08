La "relance éco" : Au Bouscat, la brasserie artisanale Mascaret sort la tête de l'eau

La brasserie Mascaret a été frappée de plein fouet par le confinement au moment-même où sa saison démarre. Cette brasserie artisanale limonaderie, basée au Bouscat en périphérie de Bordeaux, a réussi à se maintenir à flots grâce à la vente aux particuliers. La vente en bouteilles a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière. Depuis le mois de mai, les ventes sont reparties à la hausse avec la réouverture des bars, restaurants et hôtels. Mais les gérants évaluent à 250 000 euros leurs pertes en chiffre d'affaires sur l'année, à cause du coronavirus.

Un début de saison avorté à cause du confinement

Pour les brasseries, la saison commence le 17 mars à la Saint-Patrick et se termine à la Toussaint, début novembre. Or le 17 mars cette année correspond pile poil au premier jour du confinement. Début de saison avorté donc pour la brasserie. Elle qui s’est préparée toute l’année pour cette date. Elle a fait des stocks de bières : 150 000 litres. Elle s'apprêtait même à embaucher deux salariés supplémentaires. Mais le confinement est tombé et du jour au lendemain, les cafés, hôtels, restaurants ont fermé. Les festivals, mariages, kermesses, tous les événements rassemblant du monde ont été annulés les uns après les autres. Automatiquement, les ventes de la brasserie Mascaret se sont écroulées de moitié sous les yeux des gérants, Fabrice et Pauline Rivière. Tous les fûts de bière leur sont restés sur les bras.

Les gérants prennent alors deux décisions : ils mettent d'abord leurs quatre salariés au chômage partiel. Les futurs embauches sont retardées. Puis ils se concentrent sur la vente en bouteilles. Aux supermarchés, aux particuliers. Ils organisent même un système de drive,de vente à emporter. Pendant le confinement donc, c’est grâce à la vente en bouteilles que la brasserie garde la tête hors de l’eau.

La bière blanche Mascaret "cartonne" depuis le mois de juin

Les ventes de la brasserie se rétablissent peu à peu depuis le mois de mai. Alors qu'en mars et avril, la brasserie ne réalisait que 50% de son chiffre d'affaires habituel, avec le déconfinement d'abord puis la réouverture des bars, restaurants et hôtels le 2 juin, les ventes repartent à la hausse.

Le produit qui a la cote par beau temps, ce sont les bières légères à 6 degrés ou moins. "On a envie d'un apéritif léger, d'une bière quand on rentre du travail ou parce qu'on rencontre un ami, qu'on accueille de la famille...." explique le co-gérant de la brasserie Mascaret Fabrice Rivière. "Ce qui se vend bien c'est la bière blonde légère ou la bière blanche avec du goût qui cartonne en ce moment !"

La bière artisanale est un marché qui est très porteur en ce moment donc sur les bouteilles, malgré tout, [cette année] on arrive à progresser. - Fabrice Rivière, co-gérant de la brasserie

Sur les bouteilles, Fabrice Rivière observe une hausse de 10 % des ventes par rapport à l'été dernier. Une augmentation qu'il lie davantage à une évolution des habitudes de consommation qu'au confinement. "On gagne de nouveaux clients [chaque année], la bière artisanale est un marché qui est très porteur en ce moment. Les gens en consomment plus qu'il y a deux-trois ans en arrière. Donc tout ça mis bout à bout, sur les bouteilles, malgré tout, on arrive à progresser." Mais il relativise "On a perdu toujours tous les festivals, le monde de la culture, le monde du sport, une partie aussi de l'activité des particuliers, anniversaires, mariages, kermesses [...] Donc ça fait un trou dans l'activité de l'entreprise." Sur un chiffre d'affaires annuel d'un million 300 000 euros en moyenne, Fabrice Rivière estime à 250 000 euros les pertes directement liées à l'épidémie de la covid-19 cette année.