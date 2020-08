Relance éco : le club de foot du CO Rochetaillée dribble les difficultés

Menacé de disparaître à cause du COVID-19, le club de football du CO Rochetaillée a survécu grâce à une cagnotte en ligne et l’ingéniosité de ses membres.

Club de cinquième division de district (le plus bas échelon hexagonal) fondé en 1989, le CO Rochetaillé a bien failli ne pas voir la nouvelle saison 2020/2021. Chaque année le club finance sa saison en grande partie grâce aux recettes de la buvette que tiennent ses membres lors du festival des Roches Celtiques. Le festival annulé cette année à cause de la crise sanitaire, le CO Rochetaillée a dû dire adieu à environ 3.000€.

"Nous avions un peu de réserve explique Kevin Vinhas membre du bureau du CO. Nous avons décidé d'abord d'augmenter les licences de 110€ à 150€. On est tous attaché à notre petit club, à notre bande de potes donc tout le monde a dit ok ça fait un effort pour nous, et même conséquent pour certains qui ont eu des baisses de salaires pendant la crise, mais tous, ont dit, on ne va pas laisser tomber le CO".

Un don contre un morceau du terrain de foot ou un entrainement avec barbecue

Pour combler le millier d'euros manquant, Kevin et ses amis ont l'idée d'une cagnotte en ligne : "on ne voulait pas mendier auprès des gens alors on voulait un format où on vous demande un peu d'argent et vous avez un truc en retour". Pour 10€ ? Une photo dédicacé de l'équipe ou un entrainement suivi d'un barbecue ! Pour 25€ ? Un déplacement avec les joueurs du CO dans leur Clio 2 sur les petites routes de campagne ou un morceau du stade dans un cube transparent ! Pour 70€ ? Un maillot dédicacé de l'équipe !

Il faut croire qu'il y avait de la demande puisque la cagnotte a très bien marché : "d'abord nos familles et supporters nous ont aidés puis le cercle s'est élargi avec notamment des anciens joueurs ou dirigeants et puis même des gens que l'on ne connaît pas".

Bientôt un maillot collector

À une semaine de sa fermeture (le 31 août), la cagnotte a permis de récolter 1.245€. L'objectif des 1.000€ largement atteint les membres du CO Rochetaillé, qui s'étaient engagés à redistribuer l'argent en trop, le donneront à une association de l'agglomération stéphanoise dans le domaine du sport.

Pour la saison prochaine il prévoit de mettre au point des maillots collector à l’effigie de Rochetaillée. Ils invitent les passionnés de ballon rond à les rejoindre en prenant une licence.

