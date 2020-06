La relance éco : le club de karting d’Audincourt repart sur les chapeaux de roues

Gary Joubert, le gérant de "Puissance Kart" à Audincourt peut enfin souffler. Après trois mois d'inactivité pour cause de crise sanitaire, il a pu enfin rouvrir ses portes le week-end dernier. Mais pour lui, le confinement a eu des conséquences importantes pour son chiffre d'affaire, à tel point qu'il a dû contracter un prêt pour ne pas sombrer : "Le soir du confinement, on était en plein boum, il y avait beaucoup de monde, et vers 23 heures, ce sont des clients qui nous ont informés qu'on devait fermer à minuit, nous avons vu ensuite la gendarmerie qui est passée pour faire fermer les établissements. Et depuis le 15 mars, ça a été une catastrophe pour nous avec 0 euro de chiffre d'affaire. On s'en est sorti grâce à l'emprunt proposé par le gouvernement, cela nous a permis de payer nos fournisseurs et de maintenir l'équipe à flot".

Avec le respect des règles sanitaires, nous n'avons plus la même convivialité qu'avant

Dès que le gouvernement a donné son vert pour la reprise de l'activité, Gary Joubert et son équipe ont travaillé d'arrache pied pour mettre en place les règles sanitaires obligatoires : obligation de réserver et de venir avec un masque, installation de distributeur de gel hydroalcoolique, procédure de désinfection des casques et des gants après chaque utilisation, ou encore la fermeture de l'espace buvette.

Des mesures de bon sens mais qui ne sont pas sans conséquences pour les clients : "au niveau de la clientèle, ça nous a fait perdre la convivialité qu'on avait avant, parce que quand vous arrivez, vous rentrez d'un coté, vous sortez de l'autre, vous ne restez que 15 minutes, il n'y a plus de bar, ça donne une ambiance un peu spéciale" regrette Gaby Joubert.

Le projet de développement d'un grand complexe de karting à Montbéliard toujours d'actualité

Malgré tout, le gérant de "Puissance Kart" à Audincourt veut rester optimiste et tourné vers l'avenir, avec toujours ce projet de développement à Montbéliard. _"Notre clientèle actuelle est largement au dessus de nos possibilités, nous n'arrivons plus à accueillir et à satisfaire tout le monde, donc ce projet sur lequel on travaille depuis trois ans est plus que jamais d'actualité"_se réjouit Gaby Joubert. "Nous sommes sur la bonne voie puisque le terrain a été trouvé et le permis de construire est en cours, et ce sera un pôle d'attraction très intéressant pour la région et au delà".

