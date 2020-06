Relance Eco : le « Colomba », un camping à l’heure du déconfinement

A l’image du camping « Colomba », une des institutions familiales et touristiques de Propriano, l’hôtellerie de plein air va pouvoir démarrer sa saison, mais le déconfinement ne sera pas total après la parution d'un décret réduisant le vols entre Corse et continent.

La barrière des 100 Kms est levée ! C’est le symbole du déconfinement et l’annonce sans doute la plus importante pour la Corse faite par Edouard Philippe le 28 mai dernier. Mais les insulaires ont dû déchanter 3 jours plus tard en apprenant qu'un décret paru au journal officiel limitait les transports à un "motif impérieux" entre Corse et continent jusqu'au 23 juin prochain. Autrement dit, les touristes ne pourront pas débarquer dans l'île avant cette date. Comme la totalité des professionnels du tourisme, les gérants de campings venaient à peine de se remettre sur leurs écrans d’ordinateurs scrutant les premières réservations "du déconfinement". Ce secteur vit aussi dans l’angoisse si l’on en croit Alain Venturi, le Président Régional de l’hôtellerie de plein air : « on doit être autour de 40 à 50% de réservations pour les campings, et encore il s'agit de ceux qui disposent d’hébergement (mobil-homes ou habitations légères de loisirs), pour ceux qui louent des emplacements nus, c’est beaucoup plus compliqué. Là, les réservations sont beaucoup plus basses».

Une des institutions de Propriano

Pour le Camping Colomba situé juste à l’entrée de Propriano, des pertes il y en aura évidemment, à commencer par le mois de juin, mais Raymond Santucci, le gérant, espère limiter la casse grâce à la réputation de l’établissement construite au fil des années et une fidélisation de sa clientèle, locale, continentale et étrangère. La saison pourrait être en partie sauvée par les deux mois d’été si les réservations se confirment. « Pour l’instant, il n’y a eu que 20% d’annulation mais ça va être dur de rester à ce niveau précise Raymond Santucci, il pourrait y avoir d’autres défections, alors on croise les doigts et on joue du téléphone pour garder un maximum de contact ».

"Qu"en sera t'il de nos réservations d'avant confinement ?"

A l’heure de la réouverture cette semaine, le camping conserve donc encore 80% de ses réservations estivales, mais celles-ci sont à double tranchant. « Nous sommes heureux d’avoir parmi nos clients fidèles de nombreux Comités d’Entreprise, c’est un socle solide pour nous chaque année, mais si l’un d’eux se retire ce sont de nombreuses places qui tombent (…) être autour des 50% en plein été serait une véritable catastrophe pour nous, on a injecté près de 2 millions d’euros sur ces deux dernières années pour augmenter la capacité d’accueil, jusqu’à 500 clients, et moderniser de fond en comble nos installations (achats de mobil-homes et bungalows climatisés, piscine, saunas, jacuzzi) ». La crainte générée par l’incertitude des réservations se double pour Raymond Santucci, au même titre que de nombreux professionnels, d’une colère vis-à-vis des assurances accusées « de ne pas jouer le jeu, en ne prenant pas en compte les pertes d’exploitation dans ce cas de figure »

Dans l'attente d'un nouveau jour ...

A l’image de l’héroïne qui a donné son nom à l’établissement, le camping Colomba ne baisse pas pour autant la tête. Sa priorité : sauver la saison ! Et pour cela, elle va se diriger plus encore vers la clientèle locale. Une clientèle insulaire que ses dirigeants vont tenter d’élargir en mettant sur pied, comme beaucoup d’autres établissements, des opérations de promotion et des offres de prix, jusqu’à 50% pour des locaux qui n’ont par ailleurs pas de frais importants de déplacements. Des actions de promotion sont en cours de finalisation. Elles devraient apparaitre dans ces prochaines heures. En attendant que ses bungalows se remplissent cet été, l’établissement et sa vingtaine d’employés vont pouvoir se roder à compter de la réouverture le 6 juin, mais uniquement avec de la clientèle locale donc en attendant la réouverture des transports le 23, aux nouvelles normes sanitaires : l’obligation des masques et des gants pour les personnels et les nouvelles dispositions à prendre pour les accès aux installations de loisirs (piscines, sauna, jacuzzi). « Que les gens se rassurent, clame Raymond Santucci, nous respecterons toutes les mesures sanitaires imposées, ce qui est un peu plus facile d’ailleurs pour l’hôtellerie de plein air. Nous sommes prêts et équipés, on attend en fait que ceux pour qui nous nous sommes préparés ».

A l’approche de ses 50 ans, « Colomba » courbe le dos sous le poids de la crise mais elle regarde toujours devant.