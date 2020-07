Relance éco: le gant spécial Covid-19 de l'entreprise Agnelle a trouvé son public

Les gants Agnelle passent dans de nombreuses mains expertes et professionnelles

Deux mois après sa sortie, le gant anti-covid du groupe Agnelle est une réussite. "J'ai été très surprise de l'engouement autour de ce gant en France", note Sophie Grégoire, directrice du groupe Agnelle. "Nous avons aussi vendu beaucoup de produits aux Etats-Unis et en Russie."

Ces deux derniers pays ont été très touchés par l'épidémie. Mais là-bas, le gant est un véritable outil de protection au même titre que le gant. "C'est même une obligation parfois. C'est une question peut-être de culture mais le gant est présent partout."

L'industrie du luxe au point mort

Le gantier Agnelle fournit des produits pour les plus grandes maisons de luxe comme Balenciaga ou Dior. "Le marché du luxe n'a pas encore bien redémarré. Sans les défilés à travers le monde et les voyages, c'est difficile de créer des collections. Nous sommes un peu perdus. Tout est arrêté et nous avons aucune visibilité pour une éventuelle vraie reprise."