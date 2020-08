Relance Éco : Le Kiosque place Gambetta a bien résisté à la crise économique grâce aux aides de l'État

Cette place Gambetta en plein cœur de la ville de Châteauroux fait l’unanimité. Entièrement réhabilitée, elle dispose non seulement de jets d'eau pour les petits ou les grands pour vous rafraîchir le jour ou le mercure dépasse les 30-35 degrés mais aussi d'un kiosque coffee shop.

Inauguré le 10 juillet 2019, ce kiosque de la place Gambetta a pour le moment traversé la crise sanitaire.

Adrian Opréa (Gérant du kiosque Gambetta) : "Je pense qu'en France, on peut s'estimer heureux d'avoir pu compter sur les aides de l'état."

Même si le gérant, Adrian Opréa est un solide gaillard, ancien rugbyman originaire de Roumanie, a eu peur lorsque la France a été confinée en mars dernier : "La première semaine on a eu peur. Je me suis dit on va couler quoi ! Mais au fil du temps avec les annonces du gouvernement, je me suis dit nous allons quand même être aidé. J'en parlais avec mon frère qui est en Roumanie. Le jour du confinement là bas. Les commerces ont fermé sans aucune aide ! La Roumaine n'a pas été le seul pays dans ce cas là. Aux Etats Unis il y a eu énormément de faillites. Il y a des patrons mais aussi des employés qui se sont retrouvés sans aucune indemnité ! Je pense vraiment qu'en France, on peut s'estimer heureux d'avoir pu compter sur les aides de l'Etat." Les salaires des employés au nombre de trois en pleine saison ont été pris en charge à hauteur de 84% mais il n’empêche que les pertes sont bien réelles après deux mois de confinement. Elles se situent aux alentours de 30% du chiffre d'affaire, soit environ 50 000 euros.

Adrian Opréa le gérant du kiosque place Gambetta à Châteauroux espère pouvoir convaincre la Mairie de Châteauroux pour pouvoir installé une structure démontable et vitrée pour la période hivernale © Radio France - Sylvain Rogie

Une terrasse couverte et démontable pour l'hiver ?

Alors que la saison d'été est lancée sans trop de contrainte pour le moment en ce qui concerne les masques en extérieur, Adrian Opéra, espère convaincre la municipalité castelroussine pour pouvoir installer une terrasse couverte et démontable pour la période hivernale : "Vous vous en doutez, en hiver nous avons moins de monde alors j'ai pensé à installer une structure fermée mais démontable. Je suis d'un naturel optimiste mais pour le moment ce projet n'a pas l'air de satisfaire la municipalité mais j'y crois."

Enfin pour ceux et ils sont nombreux surtout l'été qui se demandent pourquoi le kiosque Gambetta ferme ses portes le soir à 19h00 ? Et bien la raison est simple, ce coffee shop ne peut pas vendre d'alcool et du coup les clients à cette heure là qui souhaitent consommer de l'alcool avec modération, privilégient les bars ou restaurants.