La relance éco : le magasin Locavrac d'Abbeville se relance après le confinement

Ce magasin en circuit court, qui travaille avec les producteurs locaux et qui propose des produits éco-responsables, est resté ouvert sous forme de drive au plus fort de la crise du coronavirus.

Le confinement a-t-il poussé les picards à privilégier les circuits-courts ? On se pose la question, aujourd'hui, dans la Relance éco. Les médias ont beaucoup parlé de l'engouement pour les produits locaux au plus fort de la crise sanitaire. Alors phénomène passager ou tendance de fond ? Julie Depoilly, la co-gérante du magasin Locavrac d'Abbeville, a répondu aux questions de France Bleu Picardie.

Comment se passe la reprise pour votre magasin depuis le déconfinement ?

"La reprise se passe très bien, les clients sont de nouveau au rendez-vous et nous sommes de ravis de las accueillir de les accueillir maintenant physiquement à Locavrac. La période de confinement n'a pas été simple. Je dirais que nous avons plutôt vivoté avec le système de drive que nous avions mis en place."

Quelle proportion de votre chiffre d'affaire avez-vous perdu ?

"On a perdu entre 35 et 40% de notre chiffre d'affaire sur la période, en sachant que notre drive était complet constamment, avec un délai d'une semaine pour pouvoir récupérer sa commande, mais on ne pouvait pas accepter plus de clients car nous n'étions que quatre à travailler ici au magasin."

On a beaucoup parlé des circuits courts pendant le confinement. Est-ce que les consommateurs se sont massivement tournés vers ce mode d'approvisionnement ?

"Pendant le confinement, beaucoup de gens se sont tournés vers les produits locaux. Je pense que c'était des personnes qui étaient chez elles, alors que d'habitude elles travaillent à l'extérieur. Les modes de consommation ont momentanément changé : on a fait beaucoup de pâtisserie. Nous avons vendu beaucoup de farine, d’œufs, de légumes... En effet, nous avons touché un peu plus de clientèle que d'habitude. Mais aujourd'hui, même si nous on avons conservé certains, les nouveaux clients venus pendant le confinement ne sont pas ceux qu'on retrouve aujourd'hui en magasin."

Depuis le déconfinement, Locavrac a repris son rythme habituel. Les gérants espèrent avoir complètement retrouvé leur niveau d'activité d'avant confinement en 2021.

Ecoutez l'interview complète de Julie Depoilly :