Relance éco : le marché de la piscine en plein boom en Alsace

Le marché de la piscine privée est en pleine croissance en Alsace. Et la crise du coronavirus n'a pas inversé la tendance, bien au contraire. "Le marché se porte bien, analyse Jérôme Dandurand, le gérant d'Art Piscines, une petite société basée à Mutzig. On avait déjà des plannings bien chargés, mais l'effet du confinement a sans doute poussé les gens à investir plus dans leurs maisons et ça a pu donner des envies plus tôt que prévu de construire des piscines".

Pour faire face à cette recrudescence d'activité, Jérôme Dandurand a embauché deux personnes et son entreprise compte désormais sept salariés.

Un marché alsacien loin de la saturation

Si les piscines privées commencent à fleurir un peu partout en Alsace, on est encore loin de la saturation : "On a encore de belles années devant nous, on est loin de la concentration de piscines au mètre carré qu'on a dans le Sud-Est. On a largement la place de travailler en piscine, en spa, mais aussi sur tous les accessoires qui ont tendance à se développer, comme les aquabikes".

Parmi les grandes tendances, la croissance des piscines hors-sol et la démocratisation des piscines enterrées. La France compte plus de deux millions et demi de piscines privées.

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15.

France Bleu Alsace est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l'avenir ?